Un regalo sotto l’albero: il calciatore che vorrei, al quinto posto Boubakary Soumarè

Il Napoli dell’anno scorso non esiste più. Tanti gli errori fatti in estate dalla scelta dell’allenatore ad un mercato povero di acquisti che non si sono rivelati all’altezza. La mancanza di Kim si sente e Natan, nonostante qualche buona partita, non è paragonabile al coreano. Lindstrom, arrivato al posto di Lozano per giocarsi il posto sulla destra con Politano, è ancora un oggetto misterioso e fatica ad inserirsi nell’11 di Mazzarri. Elmas è appena andato via e insieme a lui potrebbero salutare anche Zerbin, Gaetano e Demme, considerati ormai fuori dal progetto. Il Presidente ha promesso acquisti per gennaio, per risollevare le sorti del suo Napoli che dopo 17 giornate è 7° già fuori dalla corsa Scudetto e dalla Coppa Italia.

C’è da sostituire Anguissa che andrà in Coppa d’Africa e trovare un vice Lobotka, considerando la probabile partenza di Demme. Il nome perfetto per il Napoli sarebbe Boubakary Soumarè. Cercato già in passato dagli azzurri, il francese è un mediano che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. Grande forza fisica e abile in fase di interdizione ma dotato anche di una buona visione di gioco. In forza al Siviglia ma di proprietà del Leicester, Soumarè è il mix perfetto tra il camerunese e lo slovacco e accetterebbe di buon grado il passaggio al Napoli. Potrebbe essere il primo tassello di questo mercato di gennaio che si prospetta ricco di acquisti. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.