Colpito da un attacco influenzale, Khvicha Kvaratskhelia è in dubbio in vista della partita di domani sera (ore 21:00, stadio Maradona) contro il Braga, valida per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Il georgiano, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, non ha preso parte all’allenamento di ieri. Le sue condizioni dovranno essere valutate.