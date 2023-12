Imparato: “Kvaratskhelia? Da quel che mi risulta il suo agente ha sparato cifre grosse”

Gaetano Imparato, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Otto Channel, dove ha espresso il suo parere sulle prestazioni non proprio esaltanti di Kvicha Kvaratskhelia nonostante l’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Kvaratskhelia? Ha sbagliato a Torino, con l’Empoli, con il Milan e ha sbagliato l’assist a Madrid che poteva regalare la vittoria. Non può essere arrabbiato con il mondo per il rinnovo, anche perchè, da quel che mi risulta, il suo agente ha sparato cifre grosse. Non dico che abbia finito il credito ma poco ci manca….”.