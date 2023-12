Allegri in conferenza: “Domani con il Napoli sarà dura. Sono forti in trasferta e con l’Inter sono rimasti in partita”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha presentato in conferenza stampa il big match di campionato Juventus-Napoli, che si giocherà domani 8 dicembre alle ore 20:45. Queste le sue parole?

“Che partita si aspetta domani? È un altro scontro diretto, mancano cinque partite alla fine del girone d’andata e abbiamo ancora due scontri diretti con Napoli e Roma. Il nostro obiettivo è quello di fare più punti dell’anno scorso nel girone d’andata che sono stati 38. L’obiettivo principale è questo. Locatelli sta bene. A parte Weah sono tutti recuperati”.

“Danilo può partire dall’inizio? Deciderò domani per uno fra Danilo e Alex Sandro, può essere che in partita giocheranno entrambi in spezzoni divisi. Stiamo tutti bene e c’è euforia, ma per noi è importante avere ben chiari gli obiettivi e in questo momento è fare più punti rispetto all’anno scorso nel girone d’andata. Secondo obiettivo è arrivare a fine anno minimo con l’arrivo delle prime quattro e continuare col nostro percorso ci crescita. Senza esaltarsi troppo, volendo migliorarsi e questa è la cosa più importante. Le partite vanno giocate una alla volta, domani è difficile. Il Napoli nonostante la sconfitta è stato in partita con l’Inter avendo ottime occasioni. Ha fatto 17 punti in trasferta, ha un ruolino di marcia molto importante. La Juve ha vinto solo 1 volta nelle ultime 7 partite contro il Napoli, questo è un altro obiettivo da poter raggiungere”.

“Che Napoli è rispetto all’anno scorso? I giocatori del Napoli sono gli stessi a parte Kim, cambiano le annate ma resta una squadra forte. Lo dimostrano i numeri che hanno fatto in trasferta”.

“Gatti su Kvaratskhelia… verrà aiutato? Federico sta facendo bene e ha fatto passi da gigante, ricordiamoci che tre anni fa giocava in Lega Pro. Deve migliorare come tutti, ha la voglia e la possibilità di farlo”.

“C’è voglia di rivincita dopo le sfide della passata stagione con il Napoli? L’anno scorso a Napoli prendemmo una brutta batosta, prendemmo il terzo gol su angolo con Locatelli mezzo moribondo in campo. Il valore del Napoli è importante anche quest’anno e l’ha dimostrato con l’Inter”.

“Che valore dà alla partita di domani? Voglio vedere quello che ha dato finora. Oltre alle prestazioni fatte, bene in altre partite, il desiderio di poter vincere tutte le partite. Confrontarsi tutte le partite. Questo è molto importante. Domani sarà sicuramente una bella partita”.

“Cosa cambierebbe nel Napoli con Kvaratskhelia più centrale e con Natan terzino? Non lo so come ha preparato la partita Mazzarri che rivedo dopo tanti anni ed è un piacere. Domani è uno scontro diretto per i primi quattro posti, sarà comunque una bella partita”.

“Rispondere agli attacchi di De Laurentiis alla Juventus? Non rispondo, penso che sia meglio lavorare e portare a casa i risultati”.

“La sconfitta per 5-1 dell’anno scorso vi ha insegnato qualcosa? Non è da quella partita, l’anno scorso c’erano giocatori come Gatti e Bremer che erano al primo anno di Juventus in un’annata non facile. Tutte le situazioni aiuto a crescere se le vivi come opportunità di crescita. I ragazzi sono stati bravi, vengono a lavorare per migliorarsi ogni giorno”.