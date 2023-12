Osimhen è uno dei finalisti per il Pallone d’Oro africano. La CAF (Confédération Africaine de Football) ha annunciato i 3 calciatori in lizza per questo importante riconoscimento. Oltre al bomber azzurro ci sono Achraf Hakimi, reduce dalla vittoria del campionato francese con il PSG e Momo Salah esterno del Liverpool già vincitore nel 2017 e nel 2018. La consegna del premio avverrà l’11 dicembre a Marrakech in Marocco.