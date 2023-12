Marchetti: “Sogno Scudetto sfumato dopo la sconfitta con l’Inter”

Luca Marchetti, giornalista, ha detto questo sul Napoli nel suo editoriale per Tmw: “Si fa fatica a pensare adesso per quello mostrato sul campo che le inseguitrici Napoli, Roma, Fiorentina, Atalanta e Lazio possano inserirsi nuovamente per lo Scudetto. Gli azzurri hanno probabilmente bruciato le ultime chances perdendo lo scontro diretto con l’Inter. Una vittoria domenica unita ad una vittoria con i bianconeri avrebbe significato come minimo poterci sperare. Si poteva riaprire un discorso ormai chiuso che adesso sembra sfumato definitivamente”.