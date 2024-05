Napoli, ora tocca a Manna: il nuovo direttore sportivo subito all’opera

Ieri Giovanni Manna ha dato inizio ufficialmente alla sua era partenopea.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha analizzato il suo arrivo e la sua carriera: “Il nuovo direttore sportivo è poco più grande del più maturo della rosa azzurra, e del resto somiglia tanto a uno di quei calciatori per cui il presidente va matto: talento, coraggio, idee, fi uto, 35 anni (36 il 29 luglio). Giovane e rampante, respiro internazionale: l’inglese, lo spagnolo in casa – sua moglie è argentinae il francese sparato come un madrelingua. Ha metodi e attitudini affi nate in un club dove vincere è un must, e a 29 anni ha guidato da ds il Lugano in Europa League ribaltando la classifi ca da gennaio a fi ne campionato, con Tramezzani in panchina: la squadra era ultima, fi nì terza. Prima dell’arrivo di Giuntoli un’estate fa – sliding doors tra loro due – ha gestito il mercato della Juve”.