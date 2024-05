Gazzetta – Conte è il preferito di Manna, ozpione ideale per il nuovo ds

Antonio Conte sarebbe l’obiettivo nuovo uno per il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui le richieste economiche sarebbero importanti e avrebbero rallentato, non poco, la trattativa in essere: “Manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori, sostiene la candidatura di Antonio Conte e l’ha fatto presente anche a Chiavelli. De Laurentiis l’aveva contattato a novembre, per affidargli la panchina dell’esonerato Rudi Garcia, senza risultati. Oggi la situazione è profondamente diversa. Ci sono stati diversi contatti recenti, che si sono interrotti una settimana fa. Gli approcci interlocutori hanno permesso al Napoli di essere pienamente a conoscenza delle richieste economiche e tecniche, a cui si potrebbe andare incontro solo con un sacrificio importante e in deroga alle disposizioni sul monte ingaggi dettate dal presidente”.