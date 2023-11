Juventus-Inter, le parole di Condò

Come riportato da La Repubblica, il giornalista Paolo Condò si è espresso sul derby d’Italia tra Juventus e Inter, finito per 1-1.

“Per l’Inter è un risultato più che positivo. Adesso i nerazzurri avranno un’altra trasferta impegnativa a Napoli e nella seconda parte di campionato avranno la maggior parte degli scontri diretti in casa. Anche il Napoli di Spalletti lo scorso anno ebbe quest’impostazione nel calendario e vinse poi lo scudetto. Che sia di buon auspicio per i nerazzurri.

Parlando della Juventus , ieri sera, nonostante le assenze a centrocampo, ha fatto una buona partita e poi non è facile gestire la pressione , specialmente in un derby come questo.