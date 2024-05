CorrSport – Napoli attivo sul mercato e sul fronte allenatore: si attende risposta da Gasp

Il Napoli, dopo l’arrivo nella giornata di ieri di Giovanni Manna, è già attivo sul mercato.

Continua anche il casting per la ricerca del tecnico, si attende risposta da Gasperini, oggi impegnato in finale di Europa League, come ribadito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “E non solo: caccia a due difensori centrali, due centrocampisti, due attaccati, eventualmente un paio di esterni soprattutto se alla fi ne arriverà un tecnico che punta tremendamente sugli uomini di fascia. O meglio, in grado di giocare a tutta fascia. Tipo Gasperini, un obiettivo a caso, il primo della lista: oggi giocherà la fi nale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen e poi comunicherà la sua risposta. La sabbia del tempo (futuro) scorre veloce nella clessidra della rifondazione: manca poco alla verità”.