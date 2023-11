Repubblica: “Confronto Mazzarri-Osimhen, svelato cosa si sono detti”

Walter Mazzarri ha avuto un lungo colloquio in panchina con Victor Osimhen durante la partitella di ieri contro la Juve Stabia. Il numero 9 azzurro ha smaltito l’attacco influenzale e ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Il tecnico si è informato sulle sue condizioni fisiche e ha dato la carica al cannoniere nigeriano, spiegandogli che lo considera fondamentale per il riscatto del Napoli. La speranza è di riaverlo a disposizione già nella trasferta di Bergamo con l’Atalanta, dopo la sosta. VO9 ha riposto di essere motivato e sicuramente ha gradito le attenzioni ricevute dal nuovo allenatore.

Fonte: Repubblica