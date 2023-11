Problema in porta prima di Napoli-Empoli: per gli azzurri sarà out Alex Meret. Il numero uno partenopeo ha rimediato un infortunio al polpaccio sinistro nel riscaldamento pre-partita e non sarà nemmeno in panchina.

A sostituirlo pronto Pierluigi Gollini, che scenderà in campo dal primo minuto per difendere la porta del Napoli.