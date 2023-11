Garcia: “Vogliamo blindare il terzo posto! Kvara out? Vi spiego”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del match contro l’Empoli. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Kvara e Zielinski out? Voglio solo fargli riprendere fiato e sfruttarli nel secondo tempo. Servivano forza nuove, con questa squadra abbiamo la possibilità anche di variare. Dobbiamo fare gol, serve maggiore presenza in area e avere sia Raspadori che Simeone potrebbe essere una soluzione.



Obiettivo? Vogliamo fare felici i tifosi, non vinciamo in casa da troppo tempo. Questa è una motivazione in più, vogliamo vincere e salire al terzo posto”.