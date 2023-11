Mathias Olivera ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima del match contro l’Empoli. Questo quanto evidenziato:

“Vogliamo vincere in casa dopo tanto tempo, vogliamo la vittoria giocando bene. Fase difensiva? Servono più energia ed attenzione, solo così potremo giocare come l’anno scorso. Serie negativa al Maradona? Sappiamo che le cose non sono favorevoli in casa, ora però vogliamo iniziare a vincerle tutte”.