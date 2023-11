L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul pareggio di ieri del Napoli contro l’Union Berlino. Secondo il quotidiano i match come ieri vanno giocati e soprattutto vinti, cosi come detto da Garcia in conferenza stampa pre-match. Contro l’Union ci sono stati diversi errori, quello principale si è tramutato nel pari dei tedeschi. L’aspetto però che lascia attoniti è vedere dei tifosi ormai prossimi alla rassegnazione ed una squadra col tricolore sul petto non dare ancora una sterzata alla stagione. De Laurentiis l’ha capito, infatti dopo il match ha avuto un colloquio nelle segrete del Maradona con il tecnico francese.