L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul pareggio di ieri del Napoli contro l’Union Berlino. Secondo il quotidiano è incredibile come una squadra italiana in Champions League prenda un gol in contropiede mentre è in vantaggio per 1-0. Ed ha stropicciato l’opzione per gli ottavi di finale, dopo questo pari. Le partite sporche esistono, soprattutto a certi livelli, e il Napoli si butta via con 104 minuti da elettroshock di massa. Crea, sbaglia, a tratti domina e poi, si ipnotizza, soffre, crolla atleticamente e perde la testa, sprecando il primo bonus, subendo l’1-1 a campo spalancato e poi sbattendo contro il muro tedesco.