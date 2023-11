L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle reazioni post gara del presidente De Laurentiis e di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano ora per arrivare gli ottavi di finale di Champions bisogna passare per il Real Madrid, al Bernabeu, e il Braga, al Maradona. Bisognerà essere lucidi ed evitare brutti scivoloni per poter arrivare tra le sedici migliori. Garcia però è ottimista e cerca di trarre il meglio da questa gara, piena di buone cose ma pure di scarabocchi. De Laurentiis invece è molto arrabbiato, e di brutto.