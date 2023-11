Cesarano: “Garcia è fuori dal mondo, non può dire certe cose”

Rino Cesarano, giornalista di Canale 21, ha commentato le parole di Rudi Garcia in conferenza stampa. Il tecnico francese si è infatti espresso così sul pareggio con l’Union Berlino: “Siamo delusi del risultato, non del contenuto. E’ un caso che non vinciamo in casa”. Questa la reazione di Cesarano:

“E’ fuori dal mondo, non può dire una cosa del genere. Non può essere così distaccato dalla realtà. Non si può giocare per 40 minuti in quel modo, questa cosa mi lascia molto perplessi. Non riesco a capire in che direzione può andare questo Napoli. Sul gol subito non c’è stata la chiusura preventiva, è una squadra che non fa mai un gol tattico”.