L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla gravità del pari per il presidente Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano il patron azzurro si starà domandando del perché stasera il Napoli abbia gettato alle ortiche quasi due milioni di euro, ovvero la differenza fra il premio Uefa per il pari e quello per la vittoria. Anzi sotto il profilo societario questa quarta giornata dei gironi è praticamente un disastro. Il Milan ha vinto contro il Psg e i punteggi in chiave Mundialito ritornano tutti a favore dei rossoneri rispetto agli azzurri.