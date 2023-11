Top & Flop – Il gol di Politano non basta, il Napoli inciampa con l’Union Berlino

Il Napoli si ferma ancora in Champions League e pareggia in casa contro l’Union Berlino. Il gol di Politano non basta agli azzurri che non riescono a portare a casa i tre punti.

TOP Politano – L’ala destra del Napoli si conferma in un momento di forma straordinario. Segna ancora e crea tantissimi problemi alla retroguardia avversaria. Inoltre, in fase difensiva, torna sempre ad aiutare Di Lorenzo e suda la maglia come pochi. Sta diventando un giocatore sempre più determinante per gli azzurri.

FLOP Rrahmani – Da quando è tornato dall’infortunio, il kosovaro non ha ancora trovato la forma fisica necessaria. Soffre tutte le offensive degli avversari che sono indubbiamente più veloci di lui, e infatti arriva in ritardo sul gol. Menzione anche a Lobotka, che non brilla e sbaglia tanto.