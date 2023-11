Mistero Lindstrom. Tanta panchina, ma il suo ingresso fa ben sperare

La figura di Jesper Lindstrom rappresenta con certezza il più grande punto interrogativo del Napoli. Il danese, arrivato dall’Eintracht Francoforte per 30 milioni circa e con le stigmate del fenomeno, ha trovato ben poco spazio, quasi esclusivamente da subentrato, e pochi lampi. È oggetto di discussione la sua gestione da parte di Rudi Garcia. C’è chi accusa il tecnico di non essere in grado di sfruttare le sue abilità. Il francese invece, parla del giovane come un calciatore che ha bisogno di tempo per adattarsi in un sistema nuovo. Difficile stabilire quale sia la verità ma stasera, sotto il buio di Maradona, ha ridato un po’ di brio. Il suo ingresso è stato tutto sommato buono, seppur non ha portato a risultati sul tabellone.

Viene facile da dire che se il calciatore fosse maggiormente integrato sarebbe potuto entrare prima, magari giocare dall’inizio. Ma, dopo un deludente pareggio come questo, viene spontaneo pensare: poteva essere Lindstrom a risolverla? Questo finale di gara lascia ben sperare per la sua crescita e fa mangiare le mani per cosa si sta rischiando di smarrire. Il danese è un talento puro, e bisogna saperlo aspettare. Ma allo stesso tempo, gli vanno dati minuti e tanta fiducia. D’altronde, il Napoli non compie investimenti del genere solo per riempire la pancia di qualcuno.