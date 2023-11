OPTA – C’è un dato positivo su Politano!

Matteo Politano veste la maglia azzurra da ormai quattro anni. Le sue prestazioni sono sempre state altalenanti. Eppure, quest’anno l’azzurro ha avuto un impatto dominante sulla stagione come non era mai accaduto prima. Nemmeno nell’anno dello scudetto Politano è stato così decisivo. A confermare le prime impressione sull’esterno nato a Roma, ci pensa Opta. La società di elaborazione di dati sportivi ha osservato come Politano abbia preso parte a nove gol in 15 match nel 2023/24 con il Napoli tra tutte le competizioni (sei reti e tre assist), già una in più rispetto all’intera scorsa stagione (otto in 37 gare). “Sicurezza”, commenta Opta su X.