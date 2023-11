Mattino, Napoli-Union Berlino: le probabili formazioni di Garcia e Fischer

Questa sera, alle ore 18:45 (stadio Maradona), il Napoli affronterà l’Union Berlino in vista della prima partita di ritorno della fase a gironi di Champions League.

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulle probabili scelte di Rudi Garcia e Urs Fischer.

Per quanto riguarda il Napoli, possibile 4-3-3 con Meret tra i pali seguito dalla linea difensiva Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui. A centrocampo spazio a Zielinski, Anguissa e Lobotka, mentre in avanti pronto il tridente Kvaratskhelia-Raspadori-Politano.

Passando all’Union Berlino, previsto un 3-5-2 con Ronnow in porta. In difesa la linea Knoche, Bonucci, Diogo Leite, mentre a centrocampo spazio a Trimmel, Khedira, Kral, Laudoni e Aaronson. In avanti la coppia Fofana-Becker.