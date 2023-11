CorrSport – Scontri tifosi Union Berlino – Napoli: la situazione

Ieri sera il centro di Napoli è stato invaso da un gruppo folto di tifosi dell’Union Berlino.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, la situazione è apparsa molto simile a quella già verificatasi a marzo contro l’Eintracht: “Un incubo ricorrente. Ieri sera a Napoli, in pieno centro storico, è andato in scena un corteo dei tifosi dell’Union Berlino, tutti vestiti di bianco e scortati dalle forze dell’ordine, che una volta giunto nei pressi di piazza Dante, non lontano da piazza del Plebiscito, è sfociato in violenza. Scene già vissute a marzo, in occasione dell’arrivo dei sostenitori dell’Eintracht Francoforte: scontri molto duri con le forze dell’ordine, fumogeni, il suono delle sirene, i blindati. Complessivamente, sono duemila i tedeschi annunciati al seguito dell’Union. Quarantamila, invece, gli spettatori attesi al Maradona“.