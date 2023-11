L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su un aspetto riguardante la partita di sabato contro la Salernitana. Secondo il quotidiano dal derby dell’Arechi viene fuori un Napoli rinforzato sull’ asse che parte da Alex Meret, passa per Stanislav Lobotka e trova un ottimo terminale in Matteo Politano, che sta vivendo la sua migliore stagione in assoluto. Sono punti di riferimento per la squadra, dei leader silenziosi che stanno riprendendosi il ruolo di protagonisti che ha permesso loro di vincere lo scudetto. Sono talmente motivati che vorrebbero riviverlo e per questo stanno trovando le energie migliori.