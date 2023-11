L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle chance di vedere Jesper Lindstrom titolare nella gara di domani contro l’Union Berlino. Secondo il quotidiano Politano ha avuto sempre un’alternativa, che era Lozano, mentre adesso è per caratteristiche quello che meglio può giocare sulla corsia di destra. In campionato ne ha cominciate otto, in Champions tre, quando è rimasto in panchina, è toccato ad Elmas, a Raspadori e a Lindstrom, che diventa un pretendente per domani sera, se avrà dimostrato di aver capito il mantra di Garcia delle due fasi.