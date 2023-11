L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle scelte in difesa di Rudi Garcia in vista del match contro l’Union Berlino. Secondo il quotidiano domenica non ci sarà Rrahmani, impegnato con il Kosovo, e quindi sarà schierato titolare. Affianco a lui dovrebbe esserci Natan, opportunità per Garcia di raschiare il fondo dell’organico ed effettuare quelle rotazioni che aiutano. E poi ovviamento c’è il solio ballottaggio tra Olivera e Mario Rui che va in scena un giorno sì e l’altro pure.