L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un dato riguardante il Napoli di Garcia. Secondo il quotidiano Rudi Garcia ha la tendenza ad affidarsi ad alcuni uomini chiave, che però ogni tanto dovrebbero rifiatare pure. Per esempio, si notano i 1.169 minuti di Piotr Zielinski oltre ai suoi impegni con la Polonia e potrebbe essere soggetto a turnover. Ci sono anche i 1.205′ di Lobotka, l’unico regista disponibile in Champions, che andrebbe gestito, però con lui proprio non si può mai. E spiccano in negativo i 242′ di Elmas, uno che vorrebbe avere più possibilità, sapendo fare, mezzala, l’esterno alto di destra e di sinistra e che ha fiato da aggiungere.