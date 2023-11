L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul discorso qualificazione per il Napoli. Secondo il quotidiano qualificarsi al dietro al Real Madrid porterebbe il Napoli al rischio di dover affrontare una big agli ottavi di finale come Bayern Monaco, Manchester City o Barcellona. Problematiche da rimandare al giorno dei sorteggi, il Napoli ha le mani sul manubrio, vuole completare l’opera in Champions e chiudere contro Union Berlino ed Empoli in maniera brillante prima della sosta di novembre.