CdS: verso Napoli-Union Berlino, le probabili scelte di Rudi Garcia

Mercoledì, alle ore 18:45, il Napoli affronterà l’Union Berlino in vista della prima giornata di ritorno della fase a gironi di Champions League.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulle probabili scelte di Rudi Garcia.

In difesa Natan dovrebbe partire dal 1′ facendo coppia centrale con Rrahmani, mentre sulla fascia sinistra Mario Rui potrebbe prendere il posto di Olivera. A centrocampo pronto a tornare Anguissa. In attacco, invece, dovrebbe essere confermato il tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia, tutti e tre tra i più in forma della squadra.