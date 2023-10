È tornato (almeno per il momento) il sereno tra Victor Osimhen e il Napoli. Dopo le varie circostanze social e alcune dichiarazioni non digerite, sembra che le acque tra giocatore e società si siano calmate.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il nigeriano abbia particolarmente apprezzato il gesto di Aurelio De Laurentiis di concedergli ancora qualche giorno in Nigeria lontano dal centro sportivo di Castel Volturno. Una mossa non scontata che in qualche modo ha riavvicinato le parti.

Ora si attendono aggiornamenti sul rinnovo. Attualmente non risulta esserci apertura, ma non è da escludere un nuovo colloquio per decidere sul da farsi.