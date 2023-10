Mattino – Rinnovo Osimhen: ADL pensa alla prossima mossa, le ultime

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a essere oggetto di discussione in casa Napoli. Attualmente il discorso è in stand by, ma non è da escludere un prossimo incontro tra le parti per fare chiarezza sulla questione una volta per tutte.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che il presidente Aurelio De Laurentiis stia studiando la prossima mossa da fare per convincere il nigeriano a restare in maglia azzurra. La sensazione, però, è che l’attaccante voglia cambiare aria, o meglio campionato, raggiungendo magari la Premier League.

Da valutare i prossimi sviluppi a riguardo.