Mattino – Rinnovo Osimhen: nessun incontro tra ADL e Calenda. Micheli lavora per vie diplomatiche

Il rinnovo di Victor Osimhen continua a essere oggetto di discussione in casa Napoli. Dopo i vari incontri estivi tra le parti e il presunto accordo trovato, sono arrivate le parole di De Laurentiis che hanno cambiato le carte in tavola.

Stando alle ultime news riportate dall’edizione odierna de Il Mattino, pare non siano in programma incontri tra Roberto Calenda e il presidente per discutere in merito alla faccenda. L’attaccante nigeriano non ha reagito bene dopo le ultime dichiarazioni del patron azzurro e sostiene di non essere stato lui a tirarsi indietro dopo la stretta di mano. Anzi, l’entourage del giocatore fa sapere che non c’è mai stata intesa.

Ora Micheli sta provando per via diplomatiche a trattenere il numero 9 azzurro, anche se sarà molto complicato.