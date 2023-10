Mattino – Infortunio Osimhen: tempi di recupero più lunghi del previsto, le ultime

Victor Osimhen è in piena fase di recupero dopo l’infortunio rimediato durante l’impegno in Nazionale contro l’Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il nigeriano non comprende il perché dei quaranta giorni di stop. Vorrebbe tornare già in campo, ma non ha ancora fatto i conti con le esigenze dei suoi muscoli. In questo momento deve continuare a fare terapia e nel corso della prossima sosta verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per non rischiare uno strappo.

Probabile il suo rientro dopo cinquanta giorni e non quaranta come previsto.