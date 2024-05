Cds – “Il Napoli di Spalletti non esiste più”, ora la corsa è per la Conference

La sfida di stasera con l’Udinese dei fratelli Cannavaro è l’ennesima occasione per il Napoli per una qualificazione in una coppa europea. Così si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola: “La coincidenza di tornare a Udine e al Bluenergy Stadium un anno (e due giorni) dopo la magica notte dello scudetto, dovrà giocoforza essere ridotta a un’emozione latente, quasi nascosta, discretamente carezzata e custodita nella mente e negli occhi: il trionfo è stato celebrato giovedì al cinema, con una serata da film, e oggi non c’è il tempo di lasciarsi andare ai ricordi. Ci sono il presente e il futuro: il Napoli di Spalletti non esiste più, o quantomeno è consegnato alla storia, per sempre, e davanti c’è soltanto la prospettiva di compiere uno scatto importante in classifica verso la zona Europa.”