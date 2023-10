L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul momento vissuto da Rudi Garcia. Secondo il quotidiano Rudi Garcia è in grande difficoltà dopo la sconfitta con la Fiorentina e potrebbe sentirsi circondato da critiche e pressioni. Inoltre c’è un’un’atmosfera pesante nel Napoli, in contrasto con i recenti momenti di felicità. Inoltre si rievoca una frase resa famosa da Mourinho suggerendo che Garcia abbia improvvisamente realizzato chi sono i suoi nemici e i suoi sostenitori. Il mister francese poi dà per scontato che per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ci sono solo voci e speculazioni riguardo a un possibile allenatore, come Antonio Conte.