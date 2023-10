L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul confronto tra il presidente De Laurentiis e la squadra. Secondo il quotidiano Rudi Garcia e il Napoli devono ripartire con una vittoria da Verona per dimostrare di voler difendere lo scudetto cucito sul petto, come in questi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito nei colloqui ai giocatori. Il resto sono solo chiacchiere che nascondono alibi o bei ricordi che lasciano spazio alla nostalgia.