Il Mattino – Avvistati Micheli, Meluso e Calenda in un noto locale di Pozzuoli, possibili movimento di mercato sul tavolo

Avvistati nella pizzeria “Pizza in grammi’ il capo dell’area scout Micheli, il Ds Meluso e l’agente di Victor Osimhen, ovvero, Roberto Calenda. I tre come riporta il Mattino sono stati visti parlare all’interno del noto locale, come testimonia la foto scattata ai tre. Molto probabile si parli di Victor Osimhen, anche dopo il grande polverone delle ultime settimane post video Tik Tok. Al centro della discussione possono esserci due movimenti, il rinnovo, che con il club azzurro è ancora congelato dopo i tanti incontri estivi, oppure qualche squadra interessata a fare offerte per il nigeriano. Di seguito la foto: