Impallomeni: “De Laurentiis è il patron e vuole vedere da vicino la squadra. Il Napoli ha tutto per risollevarsi”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb nel corso di Maracanà. Ad Impallomeni è stato chiesto anche del Napoli e della presenza a Castel Volturno di De Laurentiis. Queste le sue parole: “Lui è il proprietario e vuole vedere da vicino la squadra. Magari pensa sia un momento difficile e vuole vedere chiara la situazione dal campo su come è realmente la situazione. Vuole una risposta sia dalla squadra che da Garcia. Il Napoli ha tutto per riuscire a risollevarsi e conquistare almeno un posto in Champions”.