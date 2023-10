Gazzetta – Chi tra Simeone e Raspadori contro il Verona? Garcia sembra aver deciso

Secondo la Gazzetta dello Sport, Garcia non ha ancora deciso se sarà 4-3-3 o 4-2-3-1 contro il Verona ma ha le idee abbastanza chiare su chi sarà l’attaccante in caso di conferma del modulo base. Il tecnico, che dovrà fare a meno di Osimhen per almeno un mese, dovrebbe optare per Simeone dal 1′ minuto: “L’argentino al momento gode di una considerazione maggiore rispetto a Raspadori perchè ha un ruolo definito e non potrebbe essere nient’altro”. Da considerare anche che Raspadori ha preso parte alla convocazione dell’Italia mentre il Cholito si è allenato per due settimane agli ordini di mister Garcia.