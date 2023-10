Gazzetta – Infortunio Osimhen: risonanza poco chiara. Possibile visita più approfondita a Villa Stuart

Quest’oggi dovrebbero arrivare maggiori informazioni in merito all’infortunio rimediato da Victor Osimhen durante la partita Arabia Saudita-Nigeria.

Come già detto, l’attaccante si è subito sottoposto alla risonanza magnetica, la quale non risulta essere sufficientemente chiara per stabilire il problema. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla infatti di una possibile visita più approfondita a Villa Stuart: “Oggi il responsabile dello staff medico del Napoli sottoporrà Osimhen a una serie di test per scongiurare complicazioni. E, nel caso servisse chiarezza sul ginocchio, l’atleta sarebbe portato a Villa Stuart di Roma, per sottoporlo a una diagnosi ancora più approfondita e specialistica, quella del professor Pierpaolo Mariani“.