Mattino – Assemblea di Lega, ADL si pronuncerà sulla Supercoppa. Le ultime

Oggi a Milano è prevista l’assemblea di Lega. Tra i partecipanti non mancherà di certo Aurelio De Laurentiis, pronto a esprimere la sua posizione in merito alla Supercoppa italiana da giocare in Arabia Saudita.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente potrebbe decidere di boicottare l’evento per due diversi motivi: il primo legato a questioni tecniche, dovute al fatto che per ADL questa competizione non può essere giocata nel bel mezzo della stagione, il secondo a motivazioni geopolitiche.