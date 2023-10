Napoli, le case da sogno dei calciatori

Impossibile non pensare a quanto ammontano i guadagni dei calciatori che, di conseguenza, si possono permettere stili di vita decisamente di alto livello. Tutto questo si rispecchia ovviamente anche nella scelta dell’abitazione in cui trascorrere la quotidianità in compagnia della propria famiglia.

D’altra parte, vivere nel lusso è una moda sempre più ricercata, da chi ovviamente ha le possibilità per poter affrontare un simile stile di vita. Andiamo alla scoperta, quindi, di alcuni calciatori che hanno vestito la maglia o che vestono attualmente la maglia azzurra e delle loro case davvero da favola, in quartieri chiaramente in cui tutti vorrebbero vivere.

Posillipo, il quartiere dei big del Napoli

Ha trascinato il Napoli verso il secondo scudetto della sua storia, regalando una gioia impossibile da dimenticare per i tifosi del Napoli. La vittoria del titolo non ha fatto altro che aumentare e centuplicare quella che è sempre stata un’infinita passione nei confronti del calcio da parte del popolo napoletano. La vita privata di Osimhen non segue certo il suo gioco dinamico e all’attacco, ma le serate trascorrono all’insegna della serenità e tranquillità, insieme alla moglie Stephanie e avendo anche una figlia piccola.

Osimhen ha scelto Posillipo, uno spettacolare quartiere residenziale nel capoluogo campano per vivere la quotidianità napoletana, avendo a disposizione una casa con terrazza da cui si può ammirare uno scorcio spettacolare sul Golfo di Napoli.

Esattamente al pari dell’attaccante nigeriano, anche tante altre stelle in passato avevano scelto il quartiere residenziale di Posillipo la soluzione ideale in cui vivere. Tra i vari nomi troviamo certamente quello di Koulibaly, ma anche la leggenda Maradona aveva vissuto da queste parti, soprattutto per via della tranquillità che caratterizza tale quartiere. E il suo punto di forza è rappresentato certamente dai meravigliosi panorami che si possono ammirare da un gran numero di case di lusso, tenendo conto che il quartiere si trova sulla collina di Posillipo, quindi in posizione rialzata e perfetta per godersi scorci di paesaggio unici.

Palazzo Donn’Anna

Per diversi anni qui ha vissuto Dries Mertens: l’attaccante belga che ha scritto pagine di storia con questa maglia poteva contare su una casa davvero da sogno, con tanto di terrazza enorme e attrezzata con ogni tipo di comfort, tra cui lettini e pure sdraio. Insomma, un modo per godersi l’estate praticamente tutto l’anno, ma anche un privilegio di poter vivere presso uno dei veri e propri monumenti del XVII secolo, una dimora che è sempre nel cuore dei napoletani.

Area flegrea e il litorale giuglianese le soluzioni preferite

Oggigiorno, c’è stato un netto trend differente rispetto al passato. Se un tempo giocatori come Hamsik, Santacroce e Gargano erano soliti abitare davvero a pochi passi dalla pineta che poi consente di arrivare alla meravigliosa spiaggia domizia, buona parte del Napoli ormai ha scelto di abitare presso la zona flegrea, ma probabilmente le preferenze sono sempre di più verso proprio la zona del litorale giuglianese. Nella maggior parte dei casi, i calciatori hanno deciso di puntare su ville enormi oppure degli appartamenti caratterizzati da una metratura imponente. Ad esempio, anche le viedel Vomero hanno un fascino particolare. Basti pensare a quanto aveva deciso Albiol, il difensore spagnolo che abitava presso viaScarlatti, nel ben noto palazzo della Nike, a due passi dalla residenza scelta anche dal colombiano Zuniga, che abitava presso uno stabile che si trova all’interno del parco di via Manzoni. Callejon e Higuain, invece, avevano scelto uno stabile residenziale presso il parco Materazzo, che aveva già ospitato altri calciatori della compagine partenopea, tra cui pure Cavani, Donadel e Gamberini. Chi ha fatto una scelta di cuore è stato, fino al trasferimento in Canada, Lorenzo Insigne, che è rimasto esattamente dov’è cresciuto, ovvero a Frattamaggiore.