Top&Flop di una settimana fa – Bene Osimhen, Meret non dà sicurezze

Top: Osimhen si sbatte, corre, lotta, da solo contro la difesa viola, niente da dire fa il massimo sfiorando anche la doppietta. E’ il migliore dei suoi.

Flop: Meret male quest’oggi. Prende un gol evitabile su un tiro di Brekalo che era in posizione defilata, male anche nelle impostazioni di gioco; serata storta per il portiere italiano.

Con aspettando con ansia le condizioni di Osimhen per capire se potrà essere arruolabile per la ripresa di campionato contro il Verona, in caso di attesa del nigeriano, sarà curioso vedere chi lo sostituirà tra Raspadori e Simeone