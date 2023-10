L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su Giacomo Raspadori titolare questa sera con l’Italia. Secondo il quotidiano Spalletti ha scelto di schierare Raspadori, come attaccante principale per l’Italia nella preparazione all’Europeo 2024, a causa del ritardo di forma di Scamacca. Raspadori guiderà l’attacco contro Malta, dove il nostro Ct abbia intenzione di utilizzare le linee di passaggio ideate da Bonaventura per alimentare l’attacco italiano. La squadra potrebbe variare tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, a seconda della situazione in campo. In caso di necessità Spalletti potrà considerare l’inserimento di Gianluca Scamacca, utile nel gioco aereo, probabilmente per aumentare la presenza fisica in attacco. Per il momento però si promuove l’idea di un tridente in avanti caratterizzato da velocità, creatività e capacità di cambio di passo, suggerendo un approccio offensivo aggressivo.