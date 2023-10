Inter-Bologna – A San Siro termina 2-2, occasione d’oro per il Napoli

A San Siro finisce con il risultato di 2-2 il primo match del sabato di Serie A tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bologna di Thiago Motta. I neroazzurri sbloccano la gara con un doppio gol in 13 minuti grazie ad Acerbi e Lautaro Martinez, ma i rossoblù non mollano e Orsolini dal dischetto fa 2-1. Nella ripresa la squadra felsinea continua a spingere riesce con un gran gol di Zirkzee a trovare il 2-2, con la squadra di Inzaghi che andrà più volte vicino alla rete ma non riesce a trovare il guizzo vincente. Con questa vittoria l’Inter sale a 19 punti in campionato, con il Milan a 18 che deve giocare stasera, ed il Napoli di Garcia con una vittoria contro la Fiorentina può accorciare e portarsi a soli 2 punti di distanza.