“Pronti a cacciarlo” sulla prima pagina de Il Corriere dello Sport si riferisce a un’ipotetica decisione della proprietà dei Friedkin, i proprietari della AS Roma, di esonerare l’allenatore José Mourinho nel caso in cui la squadra perdesse in trasferta contro il Cagliari. Inoltre, sembra che si stia già considerando il sostituto di Mourinho, con il nome di Hans-Dieter Flick, ex CT della Germania, che potrebbe assumere la guida della squadra. Ma Dan Friedkin, avrebbe già bloccato questa scelta.