Juventus-Torino – Le formazioni ufficiali del Derby della Mole, per i bianconeri c’è Kean come punta centrale

Alle 18 va in scena all’Allianz Stadium di Torino il Derby della Mole tra Juventus e Torino. Per i bianconeri tante assenze importanti, tra cui Vlahovic e Chiesa, che sono sostituiti da Kean, preferito a Milik, e Miretti, che agirà alle spalle dell’attaccante italiano. Dall’altra parte Juric schiera in avanti Duvan Zapata, e alle sue spalle la coppia formata da Nikola Vlasic e Demba Seck. Queste le formazioni ufficiali del match:

Juventus – Szczesny; Gatti; Danilo; Bremer; Kostic; Fagioli; Locatelli; Mckennie; Weah; Miretti; Kean

Torino – Milinkovic-Savic; Rodriguez; Schuurs; Tameze; Bellanova; Ricci; Ilic; Lazaro; Seck; Vlasic; Zapata