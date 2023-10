Mediaset – Napoli-Real Madrid, le pagelle: Bene Zielinski e Politano, Bellingham numero uno

Nella prima grande notte di Champions League del Napoli, gli azzurri perdono al Maradona per 2-3 contro il Real Madrid di Ancelotti. Gli uomini di Garcia, nonostante la buona prestazione e la predominanza del gioco in alcuni momenti della partita, non riescono a trovare un risultato positivo contro i Blancos (complice anche la sfortuna). Queste le pagelle del match secondo Sport Mediaset:

Napoli (4-3-3): Meret 6, Di Lorenzo 5, Ostigard 6, Natan 6, Olivera 5,5 (43′ st Mario Rui sv), Anguissa 5,5 (43′ st Simeone sv), Lobotka 5 (43′ st Cajuste sv), Zielinski 6,5 (30′ st Raspadori 5,5), Politano 6,5 (24′ st Elmas 5,5), Osimhen 5,5, Kvaratskhelia 6. All.: Garcia 5,5

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa 5,5, Carvajal 6, Rudiger 6, Nacho 6,5, Camavinga 5,5 (19′ st Mendy 6), Valverde 6,5, Tchouameni 6, Kroos 6(19′ st Modric 6), Bellingham 7,5, Rodrygo 5,5 (30′ st Joselu sv), Vinicius 6,5 (39′ st Ceballos sv). All.: Ancelotti 6,5