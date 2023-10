Napoli-Real Madrid, la denuncia del tifoso azzurro: “Abuso di potere degli steward”

Che Napoli-Real Madrid sia stata una partita dal sapore amaro per i tifosi azzurri, è un dato di fatto, visto il risultato. Ma per un supporter napoletano in particolare, la serata è stata decisamente spiacevole. In un post sul suo profilo Facebook, il padre del povero malcapitato, denuncia l’abuso di potere che suo figlio ha subito dagli steward all’ingresso dello stadio.

Ecco quanto ha scritto nel suo post: “Di seguito riporto quanto scritto da mio figlio Tommaso, volevo condividerlo con voi! Tutto è accaduto ieri sera alla vigilia del “match” Napoli Real Madrid; ma non è tanto il fatto in se ma il modo in cui si è svolto. Come genitori siamo costantemente impegnati ad educare i nostri figli nel rispetto della legalità, ma molte volte è difficile spiegargli il perché di questi eventi. I modi con i quali è stato “cacciato” meriterebbero una denuncia per abuso di potere, se avessi possibilità di identificare la “dottoressa” non esiterei! Lo sport non è questo.”

E poi comincia il racconto: “Ieri, martedi 3 ottobre, mi sono recato regolarmente allo stadio per assistere alla partita Napoli-Real Madrid, con mio fratello e il mio regolare abbonamento in Curva A superiore. Una volta passate le perquisizioni sono arrivato dinanzi al tornello e ho inserito subito il codice a barre della mia fidelity card sotto lo scanner, ma mentre stavo per passare lo steward mi ha fermato per dirmi di aspettare che l’indicatore sullo schermo diventasse blu. Allora ho rimosso la card per poi reinserirla e vedere comparire la X rossa sullo schermo. Ho provato ad accedere dagli altri tornelli ma niente. Allora è stato avvertito quello che sembrava essere il capo steward che mi ha detto che avrebbero potuto controllare, ma in caso in cui avessi fatto passare un altro con la mia tessera mi avrebbero dato il daspo. Io, sicuro di aver regolarmente inserito il mio abbonamento, ho accettato e sono stato messo ad aspettare vicino al cancello di uscita.”

Poi il tifoso continua: “Dopo un po’ lo steward torna, senza aver controllato nulla perché ben visibile per tutto il tempo dalla mia posizione, e si rivolge a me dicendo “Meglio che te ne vai”. Quando provo a chiedere spiegazioni arriva una certa “dottoressa” che mi urla in faccia: “CHE C***O STA SUCCEDENDO QUA”. Senza neanche darmi la possibilità di spiegare mi prende per la maglia e mi strattona fuori, come se fossi un delinquente. E in tutto ciò molte persone sotto i miei occhi passavano i tornelli in due con la noncuranza da parte degli steward. E anche un ragazzo con regolare documentazione di invalidità temporanea non è stato ammesso nell’impianto con le stampelle. Infine ho provato a chiedere alle forze dell’ordine presenti fuori l’impianto se potessero risolvere in qualche modo, ma non c’è stato nulla da fare. E anche all’arrivo di mio padre, gli steward e la restate sicurezza sono stati arroganti nei miei confronti. Addirittura uno steward si è rivolto a mio padre dicendo: “Silenzio, lei non è il suo avvocato”.

Infine, il supporter conclude così il racconto: “Alla fine sono dovuto tornare a casa, con il rammarico di non aver potuto vedere la mia squadra del cuore per cui ho comprato un abbonamento costato fior di quattrini. Volevo condividere la storia sperando che per episodi come questo ci possa essere una risoluzione e una presa di posizione da parte della @SSC Napoli, specialmente per l’abuso di potere applicato al di fuori dello stadio. Eventi così rovinano solo il mondo del calcio.“